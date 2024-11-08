J2最終第38節が10日午後2時に10試合開催される。J3降格が3チーム決定したいま、2位の自動昇格圏争いとJ1昇格プレーオフ（PO）圏内争いが行われる中、モンテディオ山形対ジェフユナイテッド千葉の一戦は注目が集まっている。5位山形はクラブレコードとなる破竹の8連勝で後半戦を駆け抜けてPO圏内に滑り込んだ。6位千葉も前節ホームV・ファーレン長崎戦に1-2で惜敗するまでリーグ戦5連勝しており、16季ぶりのJ1復帰に向けて闘志を燃