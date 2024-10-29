（台北中央社）台北で来月下旬に開幕する金魚アートの展覧会「アートアクアリウム」を巡り、魚を傷つける恐れがあるとして台湾の動物愛護団体から中止を求める声が上がっている。主催者は28日、専門家による顧問チームをすでに結成しているとし、準備から展示までの全ての期間において定期的に金魚の健康状態を点検し、魚の快適な環境と健康を確保すると説明した。アートアクアリウムは光や音、香りによって金魚が泳ぐ水槽を彩る展