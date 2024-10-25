TBS江藤愛アナウンサー（38）が25日、同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前）に生出演。前日24日に行われたプロ野球、ドラフト会議の結果を伝える際、涙を流す一幕があった。番組では「ウチの学校のドラフトくん」という企画で、東海大相模（神奈川）の藤田琉生投手、健大高崎（群馬）の箱山遥人捕手、報徳学園（兵庫）の今朝丸裕喜投手、広陵（広島）の高尾響投手の4人を取り上げた。藤田は日本ハムから2位、今朝丸も阪神から2位指