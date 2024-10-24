■2024.10.14 Poppin'Party LIVE 2024「Poppin'Canvas～芸術の秋、音楽の秋！～」@河口湖ステラシアター 『BanG Dream!』恒例となっている山梨県での野外ライブ。今年は10月12日～14日に河口湖ステラシアターで開催され、その3DAYSの大トリを飾ったのが、来年結成10周年を迎えるPoppin'Party。『BanG Dream!』の顔として駆け抜けてきた10年の歩みと、次の10年を目指していくメンバーの思いが