印象派の代表画家、クロード・モネの晩年に光を当てた企画展『モネ 睡蓮のとき』が、2024年10月5日（土）に東京・上野公園の国立西洋美術館で開幕した。来年２月11日（火・祝）まで行われる本展には、世界最大級のモネ・コレクションを誇るフランス・パリのマルモッタン・モネ美術館から日本初公開作品7点を含む約50点の作品が来日。国立西洋美術館の基礎を築いた松方コレクションゆかりの作品など国内各地の所蔵品も交えた