牛丼チェーン「すき家」は10月15日、当初は10月16日午前8時に終了を予定していた「秋の牛丼感謝祭クーポン」の実施期間を延長すると発表した。【関連記事】すき家「秋の牛丼感謝祭」で牛丼80円引き、とろ〜り3種のチーズ牛丼などトッピング牛丼なども対象、アプリやXのクーポン画面提示で延長したクーポンの利用期限は、10月23日午前8時まで。「秋の牛丼感謝祭クーポン」は、牛丼全品を80円引きで購入できるクーポンで、「とろ〜り