10月13日に放送された情報番組『ワイドナショー』（フジテレビ系）で、不同意性交などの疑いで書類送検されたお笑いトリオ「ジャングルポケット」元メンバー・斉藤慎二容疑者の事件が取り上げられた。10月7日、所属事務所の吉本興業と協議のうえで、マネジメント契約解除となった斉藤容疑者。司会者の東野幸治から話を振られた今田耕司は、神妙な顔つきでこう答えた。「やっぱり、そうですね。（斉藤は）容疑者であって、まだ