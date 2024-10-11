2024年10月10日（現地時間）、北中米ワールドカップのアジア最終予選で森保ジャパンがサウジアラビアに２-０と勝利。中東でのゲームと言えば、酷暑に加えて、レフェリーのジャッジ（いわゆる中東の笛）に悩まされるのがお決まりだが、今回は不可解なジャッジがほぼなかった。この試合で主審を務めた韓国人のキム・ジョンヒョク氏は一貫性という点でややバラツキもがあったが（どちらかというと日本寄りにも見えた）、無駄な笛