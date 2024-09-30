グリーズマンが33歳でフランス代表引退を表明 2018年にW杯を制覇SOCCER KING

グリーズマンが33歳でフランス代表引退を表明 2018年にW杯を制覇

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • A・マドリードのグリーズマンが30日、フランス代表からの引退を表明した
  • 現在33歳で、2014年に22歳でフランス代表デビューを果たしたグリーズマン
  • 約10年間で積み上げた通算ゴール数「44」は歴代単独4位の記録だ
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