高市早苗自民党総裁選1回めの投票で181票（議員票72票、総党員算定票109票）と、2位の石破茂氏の154票（議員票46票、総党員算定票108票）を大きくリードした高市早苗経済安保大臣。しかし、上位2名による決選投票では石破氏215票（議員票189票、都道府県票26票）、高市氏194票（議員票173票、都道府県票21票）と逆転を許し、女性初の “総理大臣” を惜しくも逃してしまった。高市陣営の議員秘書が言う。「陣営の読みが甘