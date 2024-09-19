Blueskyが悪質ユーザーの対策として「アカウントを複数作成して嫌がらせ行為に及ぶユーザーの検出」「スパムアカウントや偽アカウントの迅速削除」といった機能の開発に取り組んでいることを明らかにしました。Bluesky’s Current Efforts on Trust and Safety - Blueskyhttps://bsky.social/about/blog/09-18-2024-trust-safety-update◆アカウントを複数作成して嫌がらせ行為に及ぶユーザーの検出Blueskyによると、嫌がらせ行為