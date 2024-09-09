アイドルグループで、株式会社として事業も手掛ける「TOKIO」の国分太一さんが2024年9月6日にXを更新し、新幹線の車内でお笑いコンビ「ナインティンナイン」の岡村隆史さんと遭遇したことを明かした。Xユーザーからは驚きの声が上がっている。「＃新幹線駅に岡村隆史放流」国分さんは6日にXで、東海道新幹線と「かっぱえびせん」のコラボレーション企画「＃新幹線駅にえび放流」に参加し、「思わず探してしまう！」などと楽しんで