タレントのやす子（25歳）が、8月29日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。お笑いコンビ・ラランドのニシダについて「1番嫌いなタイプ」と語った。人気企画「ゴチになります！」にラランドの2人が出演。サーヤは「今やっと、舌先くらいが肥え始めてきた」が、ニシダは「ボンボン」なので、美味しいものを食べてきていると話す。ニシダが「育ちが良いので。道楽でお笑いやってます」と