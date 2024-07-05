夫のカッサーノ氏とともに来日中海外サッカーの元イタリア代表FWアントニオ・カッサーノ氏が家族で来日し、観光名所を訪問している。その妻、カロリーナ・マルチャリスさんは日本で出会った“絶品メシ”に心を奪われたよう。自身のSNSに「こっちのほうが美味しい。そんなことあり得る?!」といった投稿をしている。ずらりと並んだ。マルチャリスさんが自身のインスタグラムのストーリー機能に公開したのは、大量のパンの映像。