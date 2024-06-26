リコーイメージングは、新作フィルムカメラ「PENTAX 17」を2024年7月12日に発売する。近年、若年層を中心にフィルムカメラの人気が高まっているため、新たな製品の開発を進めてきたという。実際、フィルムカメラの需要は高まっているのか。写真・カメラの専門店「カメラのキタムラ」広報担当はJ-CASTニュースBizの取材に、同社の中古フィルムカメラの販売台数は伸び続けており、需要は拡大していると明かす。「撮り直せない一瞬」