YouTubeなどで俳優の綾野剛さんをはじめとする著名人らに脅迫を繰り返したとして、懲役3年、執行猶予5年の判決が確定した「ガーシー」こと東谷義和氏が2024年5月1日、帰国後初のYouTube生配信番組に出演するも、約3分で動画が削除された。その後、東谷氏はインスタグラムで生配信を続行。今後について、SNSを開設し公での活動を続ける意向を明かした。「この動画は、YouTube 利用規約への違反により削除されました」東谷氏は23年6