“4番の後釜”のメド立たなくてもプロ野球巨人の岡本和真内野手（27）が今オフにポスティングシステムを利用し、米大リーグに挑戦する事態に備え、メジャー各球団は調査に余念がないという。その可能性はロッテの佐々木朗希投手のメジャー移籍に勝るとも劣らずで、米球界関係者の間では「公然の秘密」となっている。【写真】侍ジャパン「井端監督」の妻は、「テレ朝」の看板番組でサブキャスターを務めた有名「女子アナ」一方