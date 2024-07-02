巨人の主砲が「4番降格」を免れた。【もっと読む】巨人・岡本和真「急失速の真犯人」…トンネル脱出の気配いまだ見えず6月29日の広島戦で、主砲の岡本和真（28）が2度の好機で凡退したのがきっかけだった。「ボクが打っていれば、もっと点が入っていた」と1点差負けの責任を背負った4番は、27日のDeNA戦から得点圏で3試合6打席連続無安打。今季全試合で4番起用を続けていた阿部監督が試合後、ついに「あそこ（4番）で切れてし