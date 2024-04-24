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根本美緒が「朝ズバッ!」メンバーと撮影 写ったみのもんたの近影に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 気象予報士根本美緒が24日までにInstagramを更新した
  • 「朝ズバッ！」メンバーとの写真を披露し、みのもんたの近影も公開
  • ネット上では「みのさん元気そう」「メンバーが豪華」と話題になっている

◆根本美緒が「朝ズバッ！」メンバーとの写真を公開

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