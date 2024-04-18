今月９日、新潟県新発田市内の大型商業施設で、惣菜など２点を盗んだ疑いで無職の男が逮捕されました。 窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、新発田市新栄町の無職の男（63）です。 男は今月９日、新発田市内の大型商業施設でキムチとたまご焼き（販売合計７５１円）を盗んだ疑いが持たれています。 被害店舗からの被害届けで事件が発覚。警察によりますと、店内の防犯カメラに男がポケットに入れて盗んでいるところが