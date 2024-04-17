子どもの成長を感じる新学期。制服や体育着を新調したタイミングに、娘の胸がふくらみ始めたことに気づいた保護者もいるのかもしれません。“初ブラ”をいつ用意すればいいのかは、娘を持つ親の永遠の悩みだ。一方の娘も成長する自分のからだに戸惑いと不安を抱えているもの。ワコールの無償の下着教室「ツボミスクール」は、そうした親子が直面する女性のからだの成長や下着に関する不安や悩みを長年にわたってサポートしてきま