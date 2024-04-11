正体不明の巨大な海洋生物の死体がマレーシアの海辺に流されて話題になっている。​１１日、米誌ライフ・サイエンスによると、最近、マレーシア・ルンドゥ（Ｌｕｎｄｕ）にあるテルク（Ｔｅｌｕｋ）・メラノビーチ（ＭｅｌａｎｏＢｅａｃｈ）で、膨らんだ奇異な海洋生物の死体が発見された。​マレーシア地元新聞のニュー・サラワク・トリビューンは、この奇異な海洋動物の死体が注目を集めたと報じた。​専門家