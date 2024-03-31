【AFP＝時事】米国のドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領（77）と一部共和党議員は30日、ジョー・バイデン（Joe Biden）大統領が31日の「トランスジェンダー可視化の日」に言及したのを受け、キリスト教に対する冒瀆（ぼうとく）だと非難した。今年のイースター（Easter、復活祭）は31日で、「可視化の日」と重なっている。トランプ氏らは、バイデン氏が29日に3月31日を「可視化の日」と正式に宣言したのを受け、