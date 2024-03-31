サンリオ社長辻朋邦氏３５今年誕生５０周年を迎えた「ハローキティ」で知られるサンリオが第２の創業を掲げて社内改革に取り組んでいる。創業者の祖父の後を継いだ２代目、辻朋邦社長に聞いた。（聞き手・香取直武、写真・平博之）＜サンリオへの入社は副社長だった父・辻邦彦氏が亡くなった、その日に決まった＞２０１３年１１月に父が滞在先の米ロサンゼルスで急逝しました。知らせを受けた日に祖父（辻信太郎社長）の