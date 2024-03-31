埼玉県上尾市にある2か所の公園で、側溝に設置された金属製の蓋あわせて370枚あまりがなくなっているのが見つかりました。警察は窃盗事件とみて調べています。警察によりますと30日午前10時前、上尾市の上尾丸山公園で「敷地内の側溝にある金属製の蓋が大量に盗まれた」と公園の管理者から連絡がありました。警察官が公園内を調べたところ側溝に設置された「グレーチング」とよばれる金属製の格子状の蓋211枚、時価106万円相当がな