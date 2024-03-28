水戸市のJR水戸駅で男性が上着の一部をエスカレーターに巻き込まれた状態で見つかり、死亡した事故で、周辺の防犯カメラにエスカレーターの降り口手前で転倒する様子が写っていたことが28日、茨城県警への取材で分かった。上半身にうっ血した痕があったことも判明した。県警によると、男性は茨城県日立市の会社員鈴木守さん（72）。転倒後、上着がエスカレーターの手すりの吸い込み口に挟み込まれ、体に強い力が加わったとみて