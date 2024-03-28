お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志が自身の性的暴行疑惑を報じた「週刊文春」に名誉を毀損（きそん）されたとして、発行元の文芸春秋などに、５億５０００万円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が２８日、東京地裁で午後２時３０分に開かれた。閉廷後、原告側の代理人弁護士が取材に応じた。弁護士は松本の現在の様子について「普通に生活しています。別に憔悴（しょうすい）してるわけでもないし、淡々としていま