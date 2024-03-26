製薬大手の「第一三共」は、はしか風疹の混合ワクチンに、おたふくかぜのワクチンを混ぜた「3種混合ワクチン」＝「MMRワクチン」について、厚生労働省に承認を求める申請を行ったと発表しました。今後、正式に承認されれば、およそ30年ぶりの「MMRワクチン」となります。第一三共が開発したのは、はしか風疹の「2種混合ワクチン」＝「MRワクチン」に世界で広く使われている、おたふくかぜのワクチン株を混ぜた「MMRワクチン