NVIDIA「GTC 2024」が3月18〜21日にシリコンバレーで開催されました。期間中、報道陣限定でNVIDIAの各プロダクトのVPやGMなどの担当者と様々なセッションを受けます。例えば、皆さんご存じのNVIDIAの創業者/CEOのジェンスン・フアン氏とのQ&Aセッションの時間なども用意されています(かなり面白いです)。報道陣からの質問に丁寧に答えるジェンスン・フアン氏その中の一つに、新しい技術に取り組むNVIDIAの研究機関「NVIDIA Res