ちいかわ』のマンガに登場する印象的なシーンが描かれた「ちいかわ おちょこ」が、4月4日（木）から、全国のカプセルトイ売り場で順次発売される。【写真】「自堕落モモンガ」や「チュッッ」も！超かわいい「おちょこ」のデザイン一覧■コーラやお酒でカンパーイ今回登場する「ちいかわ おちょこ」は、陶器製で直径53mmのしっかりサイズの本格的なおちょこ。デザインは全6種類で、お酒を楽しむくりまんじゅうの「ハーー