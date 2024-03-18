チロルチョコは3月25日、「ちいかわちろるちょこBOX」を全国で発売する。【関連記事】東京ばな奈「ちいかわバナナプリンケーキ」発売、ちいかわ･ハチワレ･うさぎの限定コラボスイーツ、3月27日から大丸東京などで販売イラストレーター･ナガノ氏の漫画作品「ちいかわ」とのコラボ商品第2弾。15個入り、税込324円。「ちいかわ」はイラストレーターのナガノ氏がX(旧Twitter)で連載する漫画作品。正式名称は「ちいかわ なんか小さくて