お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（37）が21日深夜放送のTBSラジオ「ハライチのターン！」（木曜深夜0・00）に出演。澤部はの長女と知人の合計５人で行った際のくら寿司で起きた“奇跡”を明かした。「知人も知人の奥さんもちいかわが好きで、ちいかわとコラボしているくら寿司に行くことになった」と語る澤部。しかし、「入口に『ちいかわグッズはご好評につき終了いたしました』って書いてあった」と話した。続けて澤部は「