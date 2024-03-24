元タレントの木下優樹菜さん（36）が22日深夜、Instagramのストーリーズを更新し、元夫でお笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（53）に手作りカレーを差し入れしたことを報告。娘と藤本の「親子ショット」も公開した。【映像】木下優樹菜さんの家族ショット（複数カット）11歳の長女・莉々菜さん、8歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下。離婚後も藤本との交流は続いていて、莉々菜さんの11歳の誕生日には「パパとママ11年目だ