【ソウル聯合ニュース】韓国の俳優、キム・スヒョンの所属事務所ゴールドメダリストは２４日、女優キム・セロンとの交際のうわさを「事実無根」と否定した。キム・セロンはこの日未明、ＳＮＳ（交流サイト）にキム・スヒョンと頬を寄せ合っている写真を投稿し、数分後に削除した。この写真がオンラインコミュニティーで拡散し、２人が交際しているとの憶測が広かった。これに対しゴールドメダリストは写真について、以前にキム