北海道・函館中央警察署は23日、六代目山口組四代目誠友会飛山組の構成員・藤山典昭容疑者（62）を脅迫の疑いで逮捕しました。藤山容疑者は21日午後7時ごろから約20分の間、函館中央病院の女性看護師（20代）に「めんどくせえから殺してやるぞ」「俺やくざなんだから」などと脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、当時藤山容疑者は函館中央病院に入院中だったということです。22日に別の病院職員から警察に「入院して