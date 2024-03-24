3月16日、球団初のOB戦が開催された西武。本拠地のベルーナドームは満員の観客で埋まった。【画像】西武でもっともネームバリューのある男「現在の西武は1970年代に3度の“身売り”によって誕生した球団。こうした歴史から前身球団とは一線を画しており、OB会組織がありません。そのため今回のOB戦はファン垂涎のイベントでした」（スポーツ紙記者）両軍監督には西武初期を支えた東尾修と田淵幸一。出場者には郭泰源や工藤公康