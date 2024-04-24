◇パ・リーグソフトバンク―ロッテ（2024年4月24日ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク山川穂高内野手が4回2死二、三塁で左前に2点適時打を放った。前の打席では満塁で左犠飛。この試合3打点目を挙げ、今季通算25打点目。この時点で2位のオリックス・セデーニョに10打点差をつける“独走態勢”に入った。21試合で25打点とすると、143試合では170打点ペース。山川の得点量産の凄さが分かる