ウクライナで、日本人男性が現地の女性に話しかけ「ナンパ」をする動画がYouTubeに公開されている。動画自体は2023年頃に掲載されたが、最近になって拡散されると、インターネット上では、戦時下での行為に「神経を疑う」などと批判の声が寄せられた。ただ、「ただのインタビュー」との指摘もあり、賛否両論で波紋を広げている。ウクライナでの「ナンパ」動画を20数本公開波紋を広げているのは、YouTubeチャンネル「たくみの世界の