フィリピン軍は、中国と領有権を争う南シナ海を航行していた自国の船が、中国海警局の船2隻からの放水を受けて「大きな被害が出た」と発表しました。フィリピン軍が公開した映像には、画面中央のフィリピン船に向けて中国船2隻が放水銃で挟み撃ちしている様子が映っています。フィリピン軍によりますと、23日、南シナ海アユンギン礁で、軍の拠点に物資を届けるための船が中国船から衝突されそうなほどに接近されたほか、船の