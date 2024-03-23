栃木県那須町で登山講習会中に雪崩が起き高校生ら8人が死亡した事故からまもなく7年。23日、県や遺族などが追悼式を行いました。この事故は2017年3月、那須町のスキー場近くで登山講習会に参加していた県立大田原高校の生徒7人と教師1人が雪崩に巻き込まれ死亡したものです。事故から7年となるのを前に、23日、追悼式が行われ、遺族らが黙祷を捧げ慰霊碑に花をたむけました。事故をめぐっては、当時、生徒の引率などをしていた教師