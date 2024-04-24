愛知県一宮市の路上で1月、会社員の男性が襲われた強盗致傷事件で、少年4人が逮捕されました。一宮市に住む男子高校生ら16歳から19歳の少年4人は、一宮市木曽川町黒田の路上で2024年1月21日夜、会社員の男性(52)の頭を鈍器で殴ってケガをさせ携帯電話1台を奪った疑いで、24日に再逮捕されました。男性は頭を切ったほか、膝を骨折するなどの重傷を負いました。4人はこの事件の直後に、別の男性の頭を殴り現金などを奪ったと