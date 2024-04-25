新潟県柏崎市は２５日、２０２２年に当時１５歳の男子高校生に対し、淫らな行為をして逮捕された３０代の男性職員を停職１カ月の懲戒処分にしたと発表しました。 停職１カ月の懲戒処分となったのは、柏崎市上下水道局の３０代男性職員です。 男性職員は２０２２年９月上旬と１０月上旬に、長岡市内で当時１５歳の男子高校生に淫らな行為をした疑いで、２０２３年１１月に柏崎警察署に逮捕されました。 市によりますと、男