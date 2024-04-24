４月22日、17歳（当時）の女子高校生に対しみだらな行為をしたとして、女性アイドルグループのプロデューサーの真田巧容疑者（40）が児童福祉法違反の疑いで逮捕された。 〈画像あり〉ギターを弾き熱唱するバンドマンだった真田容疑者の写真と40歳の誕生日に「余生を生きる」とSNS投稿していた 真田容疑者は今年2月から3月にかけて、都内のホテルなどで複数回にわたり、18歳未満と知りながら、当時17歳