イスラエルのネタニヤフ首相は22日アメリカのブリンケン国務長官と会談し、パレスチナ自治区ガザ地区の南部ラファへの地上侵攻について、アメリカの支持がなくても実行する考えを伝えました。イスラエルがガザ地区南部ラファへの地上侵攻を準備する中、ネタニヤフ首相は22日、アメリカのブリンケン国務長官と会談し、ラファ侵攻について「アメリカの支持を得て実行したいが必要であれば単独で行う」と伝えました。一方、ブリンケン