「水のノーベル賞」とも呼ばれ、世界の水資源の持続可能な利用と保護に際立った貢献をした人・組織に贈られる「ストックホルム水大賞」の2024年の受賞者に、東京大学の沖大幹（たいかん）教授（59）が選ばれた。ストックホルム国際水研究所が22日発表した。地球規模の水循環と世界の水資源に関する研究が評価された。東京大学の安田講堂日本からは3人目の受賞者となる。賞金は15万ドル（約2200万円）で、授賞式が8月にストック