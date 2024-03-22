世界的に流行しているはしかや、急激に症状が進み、死に至ることもある「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」の患者が東京都内でも相次いでいる。22日にあった都感染症対策連絡会議で報告された。はしかは2月以降、都内で5人の感染が確認された（22日時点）。空気感染し、発熱やせきなどが続いた後、高熱と発疹が出る。都は、症状が出た場合は受診前に医療機関に連絡し、公共交通機関の利用を控えるよう呼びかけている。同感染症