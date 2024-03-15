はしか」が世界的に流行するなか、免疫をつけるために自らかかりに行くことを推奨する誤った情報が拡散されています。厚生労働省は、2回のワクチン接種を呼び掛けています。【画像】はしか感染で発疹、高熱1000人に1人の割合で死亡するケースも…そのワクチンは■ワクチンは40人待ち…6月まで接種できない状況もいとう王子神谷内科外科クリニック伊藤博道院長「爆発的に増えましたね」「こんなに電話が来ているとは思いま