【クックパッドニュースラジオ@voicy 35】音声プラットフォームアプリ「Voicy」では、クックパッドニュース編集部のメンバーが、料理にまつわる悩みから台所事情、外食との関わり方まで赤裸々に話しています。今回は「“重曹”のとっておきの活用法」をテーマに語ってみました！ 「重曹」はキッチン掃除に最適！キダ：キッチン掃除に「重曹」が大活躍するという話をしたいのですが、ウエキさんは重曹は使ってる？ウエキ：使ってな