名古屋市西区で22日午後、営業中の郵便局に車が突っ込みました。22日午後3時前、名古屋市西区の名古屋浄心郵便局で、入口部分に女性が運転する乗用車が突っ込みました。当時郵便局は営業中でしたが、客はおらず職員にもケガはありませんでした。目撃者：「ガシャンという音が聞こえて、見たらガラスに車が突っ込んでいて、『あ！』と思ったらバックしていて、すぐに運転手さんが降りてみえた」道路を挟んで向かい側には郵