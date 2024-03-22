１９日深夜放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」では、尾形貴弘をターゲットにしたドッキリ「もしも弟子入り志願者が来たら！？」前編が放送された。オーディションで選ばれた仕掛け人の芸人・をとぎが、尾形に何度も何度も弟子入りを志願して、突撃。熱く粘り強く頼み込み、最初は難色を示していた尾形をその気にさせる企画。昨年１２月から仕込みがはじまり、をとぎが吉本本社での出待ちや、思いをつづった手紙を渡したりと